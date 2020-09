Man kan prøve kræfter med luftrifler til åbent hus i Reerslev Skytteforening. PR-foto

Prøver kræfter med ny disciplin

Taastrup - 04. september 2020

Luftriftler, faldmål og frisk luft skal bane vejen for, at flere får lyst til at prøve kræfter med skydning.

Disciplinen hedder Field Target, og lørdag den 5. september inviterer Reerslev Skytteforening alle interesserede til at være med.

Borgmester Michael Ziegler (K) har allerede sagt ja tak.

Field Target skydes udendørs med luftrifler på faldmål, der forestiller små dyr som fx krager og kaniner. Det stiller krav til skydeteknik og udfordres af vejrforhold. Field Target kræver dog ingen specielle forudsætninger og er for alle fra cirka 10 år.

- Det er en måde at tiltrække nye målgrupper til skytteforeningerne. Her er det for eksempel oplagt for jægere at være med. Men det kan også blive populært hos børn, unge og familier, der kan være sammen om aktiviteten, siger Kim Bay, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland og fortsætter:

- Det kræver ikke våbentilladelse at skyde med luftrifler, men der er et alderskrav på 18 år. Hvis aktiviteten sker i en SKV-godkendt skytteforening, er der dog ingen aldersbegrænsning.

Kenneth Astrup fra Reerslev Skytteforening er ankermand på opgaven af introduktion af Field Target sammen med Arne Legernes, som skyder på det norske landshold.

- Vi skyder med luftrifler på faldmål, og sigtet er med kikkert. Afstande kan være på mellem 10 og 50 meter. Der er fem baner med hver to faldmål at prøveskyde på. Man må gerne tage sin egen luftriffel med kikkert med, men ellers kan man låne. Det er helt gratis at være med, siger Kenneth Astrup.

Der er åbent hus på Skydebane Vest i Hedehusene lørdag 5. september klokken 10.00-16.00. Borgmester Michael Ziegler kommer kl. 12.00.