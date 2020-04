Den nye skole i Nærheden bliver over 50 millioner kroner dyrere, end kommunen først havde regnet med.

Prisen på ny skole stiger - igen

Taastrup - 11. april 2020 kl. 08:54 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der oprindeligt blev afsat 442 millioner kroner til at bygge Læringshus Nærheden i den nye bydel i Hedehusene, så har det vist sig ikke at være nok.

I december måtte byrådet i Høje-Taastrup nemlig afsætte yderligere 37,7 millioner kroner til byggeriet, og nu er den gal igen: Prisen på skolebyggeriet stiger nu med yderligere 26,5 millioner kroner, så den samlede pris nu lander på 506,2 millioner kroner.

- Det er jo rigtig skidt. Vi havde selvfølgelig gerne set, at prisen havde holdt sig på den først udmeldte, men der er mange forhold, der gør sig gældende i en sådan proces, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Prisen stiger blandt andet, fordi detaljeringen af projektet har vist, at det er håndværks- og materialemæssigt mere kompliceret end forventet, hvilket gør det dyrere.

I december skyldtes prisstigningen blandt andet prisudviklingen samt ændringer i projektet.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at byggeriet bliver dyrere end forventet, men når det er sagt, så er prisen for det endelige byggeri egentlig i orden i forhold til, hvad vi får. Så det er ikke fordi, at byggeriet bliver alt for dyrt sammenlignet med andre skolebyggerier, siger Michael Ziegler.

For lavt estimat Borgmesteren forklarer, at problemet ligger i, at det første estimat på byggeriets pris har været for lavt - åbenbart over 50 millioner kroner for lavt.

Entreprisen vedrørende Læringshuset har været udbudt som et såkaldt »udbud med forhandling«, som betyder, at man indgår en kontrakt med en entreprenør og derefter forhandler projektets detaljer og endelige pris.

Det var således ikke et færdigt projekt, entreprenøren bød på, men projekt og pris har udviklet sig, mens man fandt den endelige form på læringshuset.

Og det er altså nu endt med en samlet pris på 506,2 millioner kroner.

- Til gengæld bliver dette så også den endelige pris. Nu låses prisen, så risikoen overgår til dem, der bygger for os, siger Michael Ziegler.

Op til politikerne Administrationen understreger, at kvadratmeterprisen for Læringshus Nærheden - selv med udvidelsen af budgettet - fortsat vil være sammenligneligt med andre og mindre ambitiøse skolebyggerier i Danmark.

Politikerne i Økonomiudvalget skal på deres møde på tirsdag tage stilling til, om de vil bevillige de ekstra 26,5 millioner kroner til byggeriet af Læringshuset, og byrådet skal på sit næste møde give det endelige ja eller nej.

Alternativet er, at der bliver sparet på projektet ved eksempelvis at fjerne inventar, ændre udearealer og skære i it-budgettet. Den løsning anbefaler administrationen dog ikke, da den vil gå ud over de politiske og pædagogiske ambitioner med projektet, lyder det.

Et tredje alternativ er at sende byggeriet i udbud igen, men heller ikke det anbefales, da det vil forsinkes projektet og ikke i sig selv vil sikre en lavere pris.

