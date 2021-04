Prins Joachim og Prinsesse Marie fortæller i Hjernesagens Medlemsblad for første gang om Prinsens stroke sidste sommer. Hjernesagen holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Hjernesagen/Aguirre Foto: AGUIRRE

Prins Joachim og prinsesse Marie: Det kunne have ændret vores liv for evigt

Taastrup - 12. april 2021

I et interview med medlemsbladet for organisationen Hjernesagen, der holder til i Høje-Taastrup Kommune, taler Prins Joachim og Prinsesse Marie for første gang sammen ud om tankerne og frygten i forbindelse med Prinsens stroke i 2020 - og taknemmeligheden over livet.

Man kan læse interviewet i den seneste udgave af Hjernesagens medlemsblad, der udkommer den 12. april, hvor interviewet med Prins Joachim og Prinsesse Marie bringes.

Her fortæller Deres Kongelige Højheder om det dramatiske forløb om aftenen den 24. juli sidste år, hvor Prinsen blev ramt af en stor blodprop i hjernen. Om de skræmmende timer, hvor Prinsen lå på operationsbordet i Toulouse, og om taknemmeligheden og kærligheden. Til livet, familien og hinanden.

- Jeg har oplevet, hvordan Marie med øjeblikkeligt overblik greb situationen, og at hun med sine snarrådige indgreb og handlinger var den, der førte an, indtil jeg blev overdraget til ambulanceførerne i Cahors og sendt videre til Toulouse. Hun var fantastisk! Hun gik i soldatermode ... Jeg ved, at jeg med Marie har en snarrådig, kærlig, omsorgsfuld og sikker støtte, siger Prins Joachim i interviewet.

Parret har særligt to pointer, de i dette interview understreger vigtigheden af: At man altid tager tegn på alvorlig sygdom som et stroke alvorligt og omgående reagerer - og at man aldrig må glemme de pårørende til den ramte:

- Det er svært ikke at tænke på, hvad der kunne være sket, og jeg synes, at vi har lært, at det er forfærdeligt for den, der bliver ramt, men lige ved siden af står der nogen andre, som det er lige så frygteligt for. Det må man aldrig glemme ... Der har en organisation som Hjernesagen en stor rolle, og det er et vigtigt budskab at bringe videre, siger Prins Joachim.

85 procent af stroke-tilfældene skyldes en blodprop i hjernen, mens 15 procent skylde en blødning i hjernen. De almindeligste symptomer er ansigtslammelse, talebesvær og halvsidig lammelse af kroppen. 12.000 rammes ifølge Hjernesagen hvert år.

Hele interviewet kan læses på www.hjernesagen.dk