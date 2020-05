Præster laver podcast i stedet for gudstjenester

- Ideen til at lave en podcast opstod i påsken, da vi ville lave en digital påskekalender, så man havde mulighed for at fejre påsken, selvom man ikke kunne komme i kirke. Vores første podcast var til skærtorsdag, og var en samtale mellem Jakob (Schilling, red.) og jeg om fællesskab og svigt, fortæller Frances Benzon.

Hver gang er det to af kirkens præster, der er i samtale om søndagens emne. Derudover er der indlagt små »tænkepauser«, hvor en af Ansgarkirkens to organister spiller.

- Fordi det er en samtale, som vi heller ikke ved, hvor ender, tror jeg, at vi undgår at tale for indforstået om emnerne. Og det skaber vel også genkendelighed, at vores reaktioner er helt autentiske, siger Frances Benzon.