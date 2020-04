Kirkerne må ikke holde almindelige gudstjenester, så de forsøger i stedet at nå ud til sognebørnene på andre måder. En af dem er de sociale medier, hvor præsten Flemming Bak Poulsen har lavet en anmeldelse af den nye Bibel som en videohilsen.

Præst går i bad med Biblen - og fortryder

- Jeg vil ikke anbefale det til andre. Det var ikke nogen behagelig oplevelse - hverken for mig eller bibelen, siger Flemming Bak Poulsen.

Videoen er en anmeldelse af Danmarks nye bibel, Bibelen 2020, som netop er udgivet. Det er en nudansk oversættelse af Bibelen, som både kan fås som almindelig bog, e- og lyd-bog. Sidstnævnte kan man i øvrigt lytte til via ereolen.dk

- Vi må gå andre veje, når vi ikke kan samles i kirken. Vi tager forskellige initiativer og forsøger at være kirke på de betingelser, vi har i øjeblikket, siger præsten.

Han opfordrer til, at man følger med via kirkernes facebook- og hjemmesider, hvor mange kirker rundt i landet og i Taastrup har lagt forskellige ting ud, som man kan gøre brug af hjemmefra.

- Kirken er vel et af de efterhånden få steder, hvor du kan møde et rigtigt menneske i stedet for en onlineformular eller en telefonsluse.