Vestegnens Politi har sigtet et firma for at bruge ulovlig udenlandsk arbejdskraft.

Præsenteret for kæmpebøde: Mistænkt for ulovlig arbejdskraft

Taastrup - 27. maj 2021 kl. 06:37 Af Peter Erlitz

Et firma på Vestegnen er blevet sigtet for brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, og Vestegnens Politi har nu præsenteret firmaet for et bødeforlæg på 240.000 kroner. Samtidig fortsætter Vestegnens Politi efterforskningen i sagen.

Det hele startede den 7. april i år, da færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi gennemførte en færdselskontrol i Taastrup, og i den forbindelse stoppede en varebil. Den udenlandske fører prøvede at stikke af fra politiet, men blev fanget.

Politiets udlændingesektion overtog sagen og kunne afdække, at manden arbejdede illegalt i Danmark og blev aflønnet sort.

Han er senere blevet dømt for at opholde sig ulovligt i Danmark og at arbejde ulovligt. Han blev i forbindelse med dommen udvist af Danmark med et indrejseforbud på to år.

Hans arbejdsgiver er nu sigtet for at bruge ulovlig udenlandsk arbejdskraft, og Vestegnens Politi har langet et bødeforlæg på 240.000 kroner ud. Nu skal politiet efterforske sagen yderligere, og firmaet skal tage stilling til sigtelse og bødeforlæg.