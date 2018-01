Præsenterer: Scandinavian Old Stars

Ole Olsen på bas, Preben Nissen på basun og sang, Jørgen Fjelstrup på trommer, Gert Jacobsen på trompet, Niels ?Flipper? Stuart på klarinet og tenorsax, Ole Sterndorff på guitar/banjo, mundharpe, kazoo, sang og gøgl og Søren Doc Houlind på piano og sang er de musikere, som man denne aften kan lytte til.

19. januar 2018

Af Josefine Klitgaard

Taastrup Medborgerhus danner fredag den 9. februar rammen for de dejlige jazzede toner fra Kl. 20-23 Scandinavian Old Stars (SOS), der vil være på scenen fra klokken 20.00 til klokken 23.00.

Scandinavian Old Stars består af rutinerede musikere fra den danske traditionelle jazz-scene. Et stærkt hold.

Ole Olsen på bas, Preben Nissen på basun og sang, Jørgen Fjelstrup på trommer, Gert Jacobsen på trompet, Niels 'Flipper' Stuart på klarinet og tenorsax, Ole Sterndorff på guitar/banjo, mundharpe, kazoo, sang og gøgl og Søren Doc Houlind på piano og sang er de musikere, som man denne aften kan lytte til.

Klokken 18.45 vil der blive serveret Ungarnsk Gullasch med grøn salat og flute. Til dessert vil der være brownie med bær til en pris i alt for 150 kroner.

Entréen plus mad for medlemmer koster 200 kroner og 230 kroner for gæster.

Madbestilling skal foregå absolut senest den 5. februar på telefon: 20710304 eller mail: henriklarslise@gmail.com

Dørene i Medborgerhuset bliver åbnet klokken 18.15. Hvis man ikke er interesseret i at spise, men udelukkende kommer for at lytte til musikken ligger entréen på 50 kroner for medlemmer og 80 kroner for dem, som ikke er medlem.

Orkestret deltog i den store Dresden Jazzfestival i maj 2017.

Preben og Jørgen har sammensat SOS med henblik på underholdende musik og underholdende sceneoptræden. Orkesteret deltog i Dresden Jazzfestivalen både i 2008, 2011, 2013 og 2017. Og med stor succes.

Der vil være god musik og kendte melodier, som 'man kan synge med på'. De enkelte musikere optræder både med egne favoritnumre og bidrager i det samlede billede af orkesteret.

Entertainer Ole Sterndorff bidrager med sine sange og diverse muntre indslag til den gode underholdning. Ole er kendt overalt i jazzklubber og andre engagementer, hvor hans sang, banjo- og guitar- spil samt "geniale indfald" vækker smilet hos tilhørerne og hans musiker-kolleger.

Scandinavian Old Stars spiller traditionel jazzmusik. New Orleans, Gospel, Dixieland og tidlig swing iblandet et par gamle danske schlagere.

Meget 'fodvenlig' jazz, som egner sig godt til klubbernes danseglade publikum.

- Vi lægger vægt på underholdning, og der skal være liv på scenen. Der vil være kontakt med publikum, som gerne inddrages i 'fællessang' i forskellige gospels og andre sangbare melodier, udtaler orkestret.

Aftenen finder sted i Taastrup Medborgerhus på Taastrup Hovedgade 71.