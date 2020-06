Poul Krebs genåbnede teater- og musikhus

Torsdag aften kunne Taastrup Teater & Musikhus igen åbne dørene for publikum til koncert. Det skete med en intim koncert med Poul Krebs og Band, hvor alle retningslinjer og mere til blev overholdt.

Personalet stod klar til at finde de omkring 200 gæsters pladser, så afstanden mellem grupperne også blev overholdt under koncerten.

Det var planen, at bandet kun skulle spille ét set på ca. 60 min, men først efter 1 time og 45 min. takkede bandet af for en fantastisk aften.

Poul Krebs er ikke den eneste, som er med til at genåbne koncertlive i Høje-Taastrup.

Bandet er meget kendt blandt de små musikelskere, men de har virkelig fået et boost hen over Corona, efter de udgav deres Corona-sang, som har fået mere end 500.000 visninger på Youtube. De kan opleves for kun 35 kr. pr. billet, og koncerten laves i samarbejde med Aktiv Sommer.