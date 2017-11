Peter Faarbæk er både skuffet over partiets og sit eget stemmetal. Foto: Josefine Klitgaard

Send til din ven. X Artiklen: Positionen er svækket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Positionen er svækket

Taastrup - 22. november 2017 kl. 14:52 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvilke tanker vågnede spidskandidaten for Socialdemokratiet, Peter Faarbæk, op til dagen efter det kommunalvalg, hvor partiet måtte sige farvel til to mandater i byrådet. Og har altså nu fem, hvor De Konservative sidder med hele 12.

Faarbæk fik lidt mere end 1200 personlige stemmer. Til sammenligning fik den tidligere spidskandidat, Thomas Bak, 2674 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2013.

- Jeg er både skuffet over partiets og mit eget stemmetal, men forudsætningerne har været forskellige. Thomas har siddet i byrådet i tre perioder nu. Og jeg er ny. Det er klart, at der er en forskel. Min ulempe har været, at jeg ikke har haft en platform i byrådet. Og det må man jo bare sige, at det er det, der er slået igennem i forhold til mit personlige stemmetal.

På lørdag tager socialdemokraterne hul på evalueringen, som Faarbæk forventer - vil blive en længere proces.

- Der venter os et stort arbejde. Det er der ingen tvivl om med både SF og Venstre ude, så står positionen svækket. Vi må nu se på os selv og på vores arbejde de sidste fire år og på vores valgkamp, men vi går til det med frisk mod.

Med - og modspiller Faarbæk understreger, at det er vigtigt ikke bare at overlade beslutningerne til det flertal, der er.

- Det er vigtigt, at vi formår både at være en medspiller og en modspiller. Selvom Michael (Michael Ziegler (K), red) har det massive flertal, tror jeg, at det er vigtigt, at vi går ind og samarbejder, men også viser, at der er en forskel, siger Faarbæk og fortsætter:

- Vores håb er, at Michael også stadig har en interesse i det brede samarbejde. Hvis han for eksempel tilbyder os en udvalgspost, taler vi om det i gruppen. Vi skal først se på, om der er betingelser med for at kunne tage imod den. Hvis han rækker hånden ud - så rækker vi også hånden ud.

Vil hjælpe de udsatte Faarbæk vil forsat kæmpe for, at de socialt udsatte får et bedre liv.

- Det har vi også givet udtryk for i valgkampen, at det er vores store bekymring, at vi endnu ikke har knækket koden i forhold til de arbejdsløse. Samtidig vil vi arbejde for ikke at tabe nogen i folkeskolen, siger han.