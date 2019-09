Se billedserie - Dem, jeg handler med, er nogle af mine bedste venner, og jeg ser dem mere end mine danske venner, når jeg fire-fem gange om året er i Portugal. Jeg er deres største importør af deres vine, så de er bestemt også glade for mig, fortæller Torben Mandrup. Foto: Kasper Ellesøe

Portvins-ekspert fylder 50 år: Har en mission om at gøre portvin folkelig

Taastrup - 05. september 2019 kl. 10:19 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bor en mand med en mission i Torslunde. Han vil lære danskerne at drikke portvin og gøre op med de fordomme, der er om drikken fra Douro-dalen nær byen Porto i den nordvestlige del af Portugal.

For at fuldføre sin mission har Torben Mandrup stiftet firmaet med det opfordrende navn Drik-Portvin. Her importerer han portvin fra nøje udvalgte vingårde i Portugal, som han sælger videre til private via sin webshop, men også engros. Derudover arrangerer han portvinssmagninger og foredrag og rejser til portvinens land.

- Portvin behøver ikke at være støvet og kun for gamle mennesker. Tidligere var det oftest gamle mennesker, der drak det. Det er et konservativt produkt, lavet af konservative mennesker til konservative mennesker. Men branchen fornyer sig også, siger Torben Mandrup.

Et af hans mål er blandt andet at fortælle at portvin ikke kun kan drikkes til risalamanden juleaften. Han mener blandt andet, at portvin kan bruges til stort set alle anledninger. Det kan være som aperitif, til hovedretten eller til forretten - og selvfølgelig desserten.

- Jeg vil gerne skubbe lidt til folks forståelse af, hvordan man drikker portvin. Der er allerede sket meget, og der er sket en stor forandring i, hvem der drikker det, siger Torben Mandrup, der ikke vil nævne, hvilken type portvin der er hans favorit.

- Det kommer an på anledningen, og hvad man drikker det til, siger han.

Han kan godt lide portvin. Det fandt han ud af til en vinsmagning, da han var i begyndelsen af 20'erne. Dengang var det blandt andet fordommene om portvin, der fik ham til at starte en forretningen med portvin i centrum senere.

Når man godt kan lide portvin og arbejder med det i hverdagen, er det måske nærliggende at drikke et glas i tide og utide. Men i hjemmet i Torslunde har de regler om, at de aldrig drikker portvin i hverdagen, og aldrig før klokken 17.

- Jeg vil ikke være med til at puste til den kultur, hvor det handler om at drikke. For mig er det hyggen og eksklusiviteten, der er vigtigst, siger han.

Selvom hjemmet også er arbejdspladsen, så må der ikke gå for meget arbejde i den. Indtil få år siden havde Torben Mandrup stadig gang i sin karriere som konsulent i IT-branchen, mens han drev Drik-Portvin.

- Jeg arbejdede hele tiden, følte jeg. Men nu er fokus 100 procent på Drik Portvin, og jeg kan selv bestemme, hvor meget jeg arbejder, siger Torben Mandrup.

Men det er vigtigt for ham, at det ikke bliver målet om at drive forretning og tjene flere penge, der overskygger det, som begyndte det hele. Nemlig, at portvin er noget, man hygger sig med.

- Det med hyggen er vigtigt. Der kommer hele tiden tanker snigende om, hvornår det bliver ren forretning. Det skal det ikke blive. Og jeg synes, jeg har fundet en god balance, siger han.

Selvom Drik-Portvin er Torben Mandrups forretning alene, får han hjælp af familien til blandt andet at pakke varer i webshoppen og med hjemmesiden, men han har ikke tænkt sig at udvide, så han skal have ansatte.

- Det gyser i mig at have ansatte. Det er et meget stort skridt for mig. Det er selvfølgelig ok, når det er mine børn, for jeg kan ikke klare det alene, siger han.

Og med hjælpen fra hustruen Rikke og deres tre børn har han opbygget en forretning, der går godt. Og det skyldes blandt andet Torben Mandrups tilgang, mener han selv.

- Jeg forsøger at få det taget ned på jorden og folkeliggøre det at drikke portvin. Det har givet kunder, men det har også skubbet de kunder væk, der virkelig vil nørde med årgange og andet. At portvin smager godt og er hyggeligt, er det jeg gerne vil fortælle, siger Torben Mandrup, der fortæller, hvad det bedste ved hans virke som portvins-connaisseur er.

- Det giver mig den største tilfredsstillelse, når der er nogen, der siger, at de ikke er til portvin, men som efter en smagning siger, at de godt kan lide det, fortæller Torben Mandrup, der fylder 50 år den 6. september, som fejres med udsalg og reception i forretningen den 8. september.

Blå bog Torben Mandrup

Bor i Torslunde

Gift med Rikke og har tre børn.

Fylder 50 år den 6. september - fejres med en reception i forretningen den 8. september.

Civilingeniør og IT-konsulent.

Driver forretningen Drik-Portvin fra hjemmet i Torslunde.

