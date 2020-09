Der er fortsat mulighed for at komme en tur ud i Hedeland Naturpark med de hyggelige veterantog. Sæsonen bliver nemlig forlænget. Foto: PR

Populær veteranbane forlænger sæsonen

- Vi har i sommerens løb oplevet en stor interesse for vores veterantog. I en tid, hvor mange ikke er helt sikre på, hvordan coronasituationen påvirker deres hverdag og fritid, tilbyder vi en nem og sikker oplevelse i Hedelands friske luft, siger Claus Nielsen, der er formand for Hedelands Veteranbane.

- Man kan sige, at vi med forlængelsen af sæsonen prøver at indhente den sene sæsonstart på forårsaget af coronavirussen, tilføjer han.

Aftentogene, hvor man har mulighed for at opleve Hedeland i tiltagende mørke fra toget, køres onsdag 9. september med afgang fra Hedehusgård kl. 17, 18, 19 og 20.

- Med forlængelsen kommer vores sommerkørsel til at hænge sammen med efterårskørslen, der løber af stablen i uge 42. Det giver helt unikke muligheder for publikum for at få meget forskellige indtryk af Hedeland næsten lige når det passer dem - og måske endda flere gange, siger Claus Nielsen.