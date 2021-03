To tennisklubber fik en god idé om at etablere padelbaner. Her er det Jørgen Skovbæk, TIK Tennis (tv.) og Børge Korsholm, Hedehusene Tennis (th). De to klubber har henholdsvis 165 medlemmer og knap 300 medlemmer. Foto: Jens Bjerge

Populær sport stormer frem: Nu kommer den til byen

Snart er der mulighed for at dyrke endnu en form for sport i Hedehusene.

Hedehusene Tennisklub er nemlig i gang med at etablere en padelbane nær Hedehusene Hallen.

Det er et fælles projekt mellem Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idræts Center. Det fortæller Jens Bjerge, der er formand for førstnævnte, og en af tovholderne projektet, hvor der også kommer to padelbaner i Taastrup.