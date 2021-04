Populær festival ruller igen: I år går de efter Plan B

- Vi havde jo håbet, at Corona var fortid og helt ovre i juni 2021, men mange forældre i børnefamilier er slet ikke vaccineret. Vi er normalt ikke så forsigtige i Callisto, men vi tør ikke satse på at forsamle så mange mennesker allerede i juni, fortæller talsmanden, Carsten Junker

- Selv om vi gerne vil skabe omtale om vores projekter, ville det være et mareridt, hvis Callisto skulle gå hen og blive et epi-center for Covid-19 her på Vestegnen. Derfor er vi meget forsigtige, understreger han.

- Vi vil gerne udvide til flere dage for både børnehaver og skoler, så derfor kan flere børn opleve at få besøg af Callisto i børnehaven. Vi underholder børnene på afstand lige foran børnehaven, og det fungerede perfekt sidste år takket være de mange medhjælpere og pædagoger i institutionerne, som bakkede op, siger Carsten Junker.

Callisto kalder sig Danmarks mindste festival, og selv om foreningen primært laver børnekultur, har de frivillige yderligere en plan om at lave noget lignende for den ældre målgruppe.

- Jeg kan mærke, at vi sidder med en masse af damp i Callisto, men vi er jo en slags forening med ADHD, så det har sgu været lidt svært for os at være tvunget til at sidde stille i løbet af vinteren, griner talsmanden og tilføjer, at man nu endeligt kan komme rundt og lave ballade i byen igen. Og man lægger altså ud med at trille rundt til plejehjem på Grundlovsdag 5. juni.