Yderligere tre af de ellers populære caféer Dalle Valle og Café A er i fare for at gå konkurs. Foto: Peter Andersen

Populær café-kæde i ny krise: Flere risikerer at lukke

Tidligere på året gik det ene af to moderselskaber for de dengang 35 landsdækkende cafeer konkurs, og det trak 13 cafeer med sig i faldet.

Ifølge ledelsen har de tre caféer gæld til det selskab, som tidligere på året gik konkurs. Når konkursbehandlingen afsluttes, forventes hele eller dele af gælden indkrævet, og ledelsen skriver i regnskabet, at moderselskabet har givet isoleret afkald på at støtte disse selskaber finansielt. De er derfor »i overhængende risiko for at begæres konkurs,« skriver ledelsen i regnskabet.