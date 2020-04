Callisto Festival plejer at blive holdt i slutningen af juni, de sidste mange år i Taastrup Kulturcenters have, og inden da på deværende Rønnevangsskolens boldbane. I år bliver både tidspunkt og sted flyttet. Foto: Thomas Arnbo

Populær børnefestival bliver i helt nye rammer

Den populære børnefestival Callisto er de fleste år blevet afholdt i slutningen af juni i Taastrup, men på grund af corona-udbruddet og det efterfølgende forsamlingsforbud måtte årets festival for et par uger siden udskydes.

- Corona har haft store konsekvenser for mange, men sygdommen skal ikke tage vores gode humør. Børnene skal ikke snydes for en børnefestival, og efter en lang vinterpause er vi virkeligt vilde for at lave arrangementer, fortæller en utålmodig Carsten Junker, der er talsmand for Callisto.