Til den årlige Funday plejer man at kunne prøve nogle af de mange aktiviteter, som TIK tilbyder, men arrangementet aflyses i år på grund af risikoen for coronasmitte. Foto: PR

Populær Funday må aflyses

Den plejer at være et stort tilløbsstykke, men i år må TIK Funday aflyses.

Årets arrangementet var oprindeligt planlagt til at løbe af stablen den 21. juni, men da regeringen har lukket ned for store arrangementer frem til udgangen af august 2020, har arrangørerne valgt helt at aflyse årets Funday.