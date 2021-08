Rektor Ida Diemar og sekretariatsleder René Christensen. Ida Diemar tror ikke, at eleverne på gymnasiet er skyld i den høje andel af borgerne i Høje-Taastrup Kommune, der ikke er vaccineret. Foto: Anja Søndergård

Send til din ven. X Artiklen: Pop-up vaccination: Min fornemmelse er, at mange elever er færdigvaccineret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pop-up vaccination: Min fornemmelse er, at mange elever er færdigvaccineret

Taastrup - 31. august 2021 kl. 06:01 Af af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Tre elever fylder den ellers store mængde stole, der er sat op i forlokalet på Høje-Taastrup Gymnasium.

Her er sundhedspersonale mødt op med vaccineudstyr, efter Region Hovedstaden har tilbudt udkørende vaccinationstilbud til alle uddannelsesinstitutioner i regionen.

Høje-Taastrup Gymnasium har sagt ja til afbenyttelse af deres lokaler mandag fra 8.30-11, hvor alle - både elever og udefrakommende - kan komme og få et vaccinestik med Moderna.

En af eleverne, der lige har fået sit første stik på Høje-Taastrup Gymnasium, er en pige fra 1. g, der tog beslutningen om at blive vaccineret søndag, dagen før tilbuddet.

- Jeg føler, at jeg har mere beskyttelse nu. Så jeg er glad for, at jeg er blevet vaccineret. Muligheden for at blive vaccineret her på gymnasiet er rigtig god, men jeg var blevet vaccineret alligevel. Men det var nemt, at det foregik her på skolen, siger pigen, der ikke ønsker sit navn frem.

En dreng fra 2. g har også fået sit første stik. Han tog beslutningen, lige inden han mødte op på gymnasiet mandag morgen.

- Det var noget, der skulle overståes med det samme. På skolen er der mange, der har haft corona, og jeg ville ikke være en af de personer, der blev smittet. Hvis jeg skal være bundærlig, havde jeg ikke tænkt mig at tage ud for at få stikket. Så det her er en god mulighed for at få det gjort. Nu har skolen gjort det åbent for os elever, og hvis det ikke var her, havde jeg netop ikke gjort det. Så det er en god idé for vores beskyttelse. Jeg håber, at de fleste får stikket her på skolen, og jeg glæder mig til andet stik, siger han, der heller ikke ønsker sit navn i avisen.

Mange er vaccineret

Ida Diemar, rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, fortæller, at hun tror, at mange elever på gymnasiet er færdigvaccineret, og at det muligvis er grunden til, at der ikke er mødt flere op fra morgenstunden.

- Min fornemmelse er, at vi har rigtig mange elever, som er vaccineret, siger hun.

Alligevel håber hun, at de elever, der ikke er vaccinerede, har mod på at komme ned til pop-op vaccinationscenteret.

- Men jeg håber lige så meget, at det er lokalbefolkningen, der kommer herud. For ifølge mine egne undersøgelser er det ikke så meget for gymnasiets elevers skyld, men for alle. Og så vil der selvfølgelig være elever, som hellere vil passe undervisningen, siger hun.

Alle bør vaccineres

To piger fra 2. g, Punehkuchak og Hadia Amiri, har været færdigvaccineret i noget tid. De føler sig mere beskyttet nu og blev vaccineret mest for at passe på andre. De håber, at eleverne, der ikke er vaccineret endnu, vil tage imod vaccinetilbuddet på gymnasiet.

- Jeg synes helt klart, at alle, der ikke er vaccineret, bør komme og tage imod tilbuddet. Jeg opfordrer alle til at komme herned og blive vaccineret, siger Punehkuchak.

Ifølge de to piger er der mange fra deres klasse, som endnu ikke er vaccineret.

- Men de har alle sammen tænkt sig at komme ned og blive vaccineret. Så jeg håber, at de bliver vaccineret i dag, så vi kan passe på hinanden, siger Hadia Amiri.