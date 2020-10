Politik fylder en stor del af hverdagen for Peter Faarbæk (S), som tirsdag den 27. oktober fylder 50 år. Foto: Kim Rasmussen

Politisk frontmand fylder rundt

Den runde fødselsdag skulle have været fejret med en stor reception på hans arbejdsplads, fagforbundet 3F, men den er i lyset af corona-restriktionerne aflyst.

Et politisk liv

Peter Faarbæk blev valgt som forbundssekretær for DSU i 1992, hvor han var ansvarlig for den mere organisatoriske del af DSU, mens Henrik Sass Larsen stod for den politiske ledelse.