Politioperation julelys: Ruller råd ud mod indbrud

Taastrup - 02. december 2017 kl. 12:01

Kom og mød dine lokale politifolk, når Københavns Vestegns Politi stiller op med råd mod indbrud mandag den 11. december i City2 ved Rød Indgang ved kiosken fra klokken 16.00 til klokken 18.00.

Budskabet lyder: Tænd lys! - det skræmmer tyven væk.

Selvom boligindbrud er faldet med 20 procent på Vestegnen i årets tre første kvartaler i forhold til samme periode sidste år, triller Københavns Vestegns Politis lokalbetjente nu ud med råd i kampen mod juleindbrud.

- Der er god grund til glæde, når 440 familier færre end i fjor har undgået den ubehagelige oplevelse, et indbrud i hjemmet er. Men hvis den gode udvikling skal fortsætte, skal vi alle fortsætte med at gøre det svært for tyveknægte - særligt her i juletiden, siger politidirektør Kim Christiansen.

Juletid er desværre også indbrudstid, fordi tyve foretrækker at arbejde i ly af den mørke årstid. Lys, trængsel og alarm skræmmer juletyven væk - derfor er budskabet fra politiets 'Operation Julelys': Tænd lys!

- Lys skræmmer tyven væk, for så kan han ikke arbejde uset. Sørg for lys udenfor omkring boligen og indenfor - helst i alle rum. Simple tænd/sluk-ure, som tænder lys i mørket, kan få tyven til at gå uden om din bolig, siger indbrudsekspert Bent Nikolajsen fra Københavns Vestegns Politi.

Tyve er særligt aktive mellem klokken 11.00 og 16.00 og igen fra 18.30 til 20.30 - men Nabohjælp forebygger indbrud:

- Det skræmmer tyven, når naboer går sammen, er opmærksomme i området og hjælper hinanden, siger Bent Nikolajsen.

Nabohjælpere i Høje-Taastrup

1.748 husstande i Høje-Taastrup Kommune er nu tilmeldt via www.nabohjælp.dk

I Hedehusene er der 639 nabohjælpere og i Taastrup er tallet oppe på 1109, ifølge Det Kriminalpræventive Råd, oktober 2017.

I Danmark er over 240.000 nu tilmeldt Nabohjælp - deraf 16.000 på Vestegnen. Du kan tilmelde dig og læse mere på www.nabohjælp.dk

- Årvågne borgere gør livet rigtig surt for tyveknægten. Vær derfor opmærksom på unormal aktivitet i dit boligområde - det kan f.eks. være personer, som lusker søgende rundt uden ærinde, eller ukendte køretøjer, som kommer på mærkelige tidspunkter, siger Bent Nikolajsen.

Ring Alarm 1-1-2, hvis du mener, et indbrud er i gang, og ellers 114 med tips og oplysninger.

Tips - snyd tyven

Sørg for, at det ser ud som om, der er nogen hjemme: Aftal fx med naboen, at de skubber posten ind ad brevsprækken, tømmer postkassen, smider affald i skraldespanden, rydder sne, fylder skraldespanden eller parkerer en bil i indkørslen.

Gør huset sikkert med gode låse, vinduer og dør, og fjern værdifulde genstande, så de ikke kan ses udefra.

Ryd op, så der ikke ligger redskaber i haven, der kan bruges til at brække et vindue op, men rod gerne, fx. med lidt legetøj i haven og lidt opvask på køkkenbordet.

Brug tænd/sluk-ure til lys og radio, og kig også på din bolig med indbrudstyvens øjne: Er vinduer og døre i dårlig stand? Er der gode gemmesteder? Er hækken så høj, at tyven har arbejdsro til indbruddet? Har tyven gode flugtveje?

Læs mere på www.stopindbrud.dk.