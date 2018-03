En reform af udligningsreformen ser ud til at koste kommunerne i hovedstadsområdet dyrt. Derfor vil politikere i Høje-Taastrup gerne have borgerne med ind i kampen mod det, de kalder en unfair udligning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere til borgere: Hjælp os i kampen mod unfair udligning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere til borgere: Hjælp os i kampen mod unfair udligning

Taastrup - 14. marts 2018 kl. 11:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til at miste millioner af kroner i fremtiden er på programmet, når borgmestre fra hele hovedstadsområdet onsdag mødes med folketingspolitikere på Christiansborg.

Baggrunden er en forestående ændring af den såkaldte udligningsordning, der omfordeler penge mellem kommunerne, og ændringen ser ud til at koste især hovedstadskommunerne dyrt. I de fem foreslåede modeller står Høje-Taastrup for eksempel til at miste mellem 32 og 77 millioner kroner om året, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det siger sig selv, at en udligningsreform på det niveau vil være et alvorligt slag mod vores borgeres velfærd og arbejdspladserne i hovedstadsområdet, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Alene i 2018 sender hovedstadskommunerne 13,3 milliarder kroner til kommunerne i resten af landet, hvilket er en stigning på 90 procent siden 2007.

- De sidste par år har vi borgmestre i hovedstadskommunerne på tværs af partier samarbejdet for at stå sammen i kampen for et mere rimeligt udligningssystem. Men vi er ikke alene i denne kamp. Det er nemlig vores medlemmer af Folketinget, der er valgt i hovedstadsområdet, der skal være med til forhandlingerne. Godt nok er de i klart undertal i forhold til dem, der har et fast blik rettet mod den jyske højderyg. Det vidner tidligere beslutninger om tomme motorveje i Jylland, et overvældende antal idrætsanlæg uden for hovedstadsområdet og seneste udflytningen af de statslige arbejdspladser i hvert fald om, siger Michael Ziegler.

Hans socialdemokratiske byrådskollega Thomas Bak er heller ikke begejstret for, hvad der foregår i Folketinget.

- Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der forgår inde på Christiansborg. Først så flytter de af flere omgange vores arbejdspladser vestover, men det er åbenbart ikke nok, nu skal vi oveni købet sende penge med. Det er bare ikke i orden, og jeg er helt sikker på, at vores borgere er enige med os, når vi siger stop, siger Thomas Bak (S).

Både han og Michael Ziegler opfordrer borgerne til at kontakte de folkevalgte politikere:

- Vores medlemmer fra Folketinget har brug for at vide, at udligning også optager borgerne. Vi vil derfor opfordre borgerne til at kontakte de folkevalgte i særligt Københavns Storkreds, Københavns Omegns Storkreds og Nordsjællands Storkreds. På den måde kan vi sammen fortsætte i kampen for at stoppe forskelsbehandlingen af vores borgere nu, siger Michael Ziegler.

Kontaktoplysninger til folketingsmedlemmerne findes på Folketingets hjemmeside, ft.dk.

Michael Ziegler håber, at de folketingspolitikere, der er valgt i hovedstadsområdet, vil komme ind i kampen.

- Selvfølgelig må vores egne folkevalgte være enige med os i, at det vil være helt urimeligt at øge udligningen yderligere. De kan jo heller ikke ignorere, at tallene viser, at hovedstadskommunerne løfter de største sociale opgaver, at serviceniveauet i kommunerne uden for hovedstadsområdet er højere end i Hovedstaden, ligesom en familie i Nordjylland har 112.000 kroner mere i årligt rådighedsbeløb end en sammenlignelig familie i hovedstadsområdet, siger Michael Ziegler.

34 hovedstadskommuner er gået sammen om kampagnen Stopforskelsbehandlingen.nu, og de har inviteret til et vigtigt tværpolitisk debatmøde på Christiansborg i morgen klokken 16 - 17.30. Her vil borgmestre og folketingsmedlemmer valgt i Hovedstadsområdet drøfte, hvad man kan gøre for at stoppe forskelsbehandlingen af hovedstadsområdet.