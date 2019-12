Kriterierne for, hvem der kan få hjælp til snerydning i Høje-Taastrup Kommune, blev strammet som konsekvens af budgetforliget for 2019. Men måske er de strammet for meget, lyder det nu fra byrådet, som derfor vil se på reglerne igen.

Politikere om snerydning: Reglerne er blevet for stramme

Sådan lød det i hvert fald tirsdag aften i byrådet, hvor politikerne besluttede igen at se på reglerne for tildeling af snerydning.

Det er måske blevet lidt for svært at få hjælp til snerydning, hvis man er ældre borger i Høje-Taastrup Kommune.

