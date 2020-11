Der er planer om at bygge omkring 350 boliger på grunden, hvor Høje-Taastrup Rådhus ligger i dag. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den ide.

Politikere om protester: Vi lytter - men der vil blive bygget tæt

Og det gør indtryk, at så mange borgere går sammen om et fælles forsøg på at råbe politikerne op, siger byrådsmedlem Steffen Mølgaard (K), der for nylig tog imod de mange underskrifter.

185 beboere i Høje Taastrup Landsby har skrevet under på en protest mod de byggeplaner, der ligger for grunden, hvor det nuværende rådhus ligger.

