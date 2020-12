Til højre ses Esat Sentürk (R), formand for Socialudvalget har gennem sine knap tre år i byrådet haft et stort fokus på værestederne i kommunen. Han har blandt andet besøgt Café Paraplyens projekt »Stop Madspil.«

Politikere bakker op om at succesfuldt grønt projekt

I Høje-Taastrup Kommune har man et stort grønt fokus, og nu har politikerne taget endnu et skridt for at støtte op om den grønne omstilling. Det handler om madspild.

Politikerne i byrådet har for nylig vedtaget, at man i socialudvalget skal arbejde videre med, hvordan man kan støtte Café Paraplyens lokale projekt »Stop Madspild«, hvor frivillige uddeler overskudsmad til en række borgere - og samtidig skal der ses på, om man kan være med til at finde egnede lokaler til projektet, der er ved at vokse ud af rammerne.