Der bør være et fast lokalt vaccinationssted for at sikre, at flest muligt tager imod tilbuddet om vaccination, mener Socialdemokraternes gruppeformand. Borgmesteren er mere tilbageholdende.

Politiker vil presse på for lokalt vaccinations-center - borgmester vil ikke

- Vi bliver nødt til at presse på for at få en decentral struktur, så borgerne fast kan blive vaccineret i deres egen kommune. Det kan godt være, at det ikke lyder af så meget at skulle tage til Ishøj for at få vaccinen, men nogle af vores borgere vil altså have en transport på en time hver vej, og det kan virke uoverskueligt for nogen. Jeg frygter, nogle borgere vil fravælge vaccinen af den årsag, siger Peter Faarbæk (S) med henvisning til, at Region Hovedstaden opretter fem faste vaccinecentre, herunder ét i Ishøj, hvor borgerne i Høje-Taastrup skal efter planen skal vaccineres.