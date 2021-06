Se billedserie Danny Malkowski stiller op til kommunalvalget i Høje-Taastrup for Liberal Alliance, og han har derfor en kampagnebil parkeret i Taastrup. Det var en ukendt kvinde så utilfreds med, at hun konfronterede ham i hans hjem i Taastrup. Foto: Zafar Iqbal Foto: Zafar Iqbal

Send til din ven. X Artiklen: Politiker overfuset i eget hjem: - Det var meget grænseoverskridende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker overfuset i eget hjem: - Det var meget grænseoverskridende

Taastrup - 11. juni 2021 kl. 11:38 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En ukendt kvinde dukkede torsdag pludselig op ved den lokale byrådskandidat Danny Malkowskis dør i hans hjem i Taastrup. Han fortæller, at hun begyndte ord at overfuse ham og kræve, at han fjerner sin kampagnebil, der står parkeret på Taastrup Hovedgade cirka 150 meter fra hans hjem.

- Det var virkelig grænseoverskridende at blive konfronteret på den måde i mit eget hjem. Som politiker for Liberal Alliance er jeg vant til kritiske kommentarer og bemærkninger i det offentlige rum, men grænsen går i det private hjem. Politikere har også ret til et privatliv, lyder det fra Danny Malkowski, der stiller op til byrådet for Liberal Alliance.

Episoden var ekstra ubehagelig for ham, fordi han stod med sin fire uger gamle, sovende søn på armen.

- Hun præsenterede sig slet ikke, men sagde, hun havde overvejet at ringe til mig nogle gange, og det håber jeg, at hun gør! Jeg håber, hun måske vil sige undskyld for at være dukket op på den måde i mit private hjem, siger Danny Malkowski.

Det er også årsagen til, at han har valgt at dele din historie med avisen og på Facebook.

- Jeg vil meget gerne i dialog med hende, for jeg er ikke ude på at genere nogen. Så hvis hun virkelig har et reelt problem med min bil, så tager jeg gerne dialogen med hende - og alle andre, for den sags skyld. Men ring til mig eller skriv på Facebook. Lad være med at dukke uanmeldt op ved min hoveddør. Humlen er ikke, at hun brokker sig. Humlen er måden, det bliver gjort på, siger han.

Lovlig parkering Ifølge Danny Malkowski var kvinden vred over, at han har parkeret sin kampagnebil på Taastrup Hovedgade. Hun mener, at den blokerer hendes udsyn, når hun skal ud fra Røjlehaven, hvor hun sagde, hun bor.

Men bilen er parkeret på en fuldt lovlig parkeringsplads, hvor der er ubegrænset parkering, og Danny Malkowski har svært ved at se, hvordan hans bil kan blokere udsynet.

- Jeg lod dog tvivlen komme hende til gode og gik efterfølgende ned for at kigge på det, men bilen holder 25 meter fra hjørnet, og jeg har meget svært ved at se, hvordan den kan blokere udsynet, siger han.

- Og hvis hun virkelig mener, at parkering på den plads udgør en fare for trafiksikkerheden, så skal hun kontakte kommunen, som har oprettet parkeringspladserne, understreger Danny Malkowski.

Han fortæller, at han tidligere har været i kontakt med kommunen for at tjekke, om han må parkere sin kampagnebil på stedet, og det må han gerne, var tilbagemeldingen.

Bil giver synlighed Danny Malkowski bruger ikke bilen til hverdag, men skal bruge den, når valgkampen til kommunalvalget for alvor skydes i gang. Han lægger da heller ikke skjul på, at han har parkeret den på offentlig vej for at få mest mulig eksponering, men det skyldes også, at der er begænset plads på parkeringspladsen i hans lokale grundejerforening.

Han har tidligere fået henvendelser om at flytte bilen, og det har han gjort to gange. Den ene, fordi en kvinde skrev til ham, at hun nu havde set på bilen uden for sit stuevindue i et halvt år og gerne ville have en anden udsigt. Den anden gang var det en dyrlæge, som spurgte, om han kunne rykke bilen over på den anden side af vejen, da hans kunder skulle bruge pladsen.

- Jeg har ikke noget imod at flytte bilen, hvis den virkelig holder til gene, men denne gang lugter det af politisk uenighed. Og jeg flytter den ikke af den årsag, understreger Danny Malkowski.

Han håber dog stadig, at den omtalte kvinde, som han skyder til at være omkring de 65 år, vil henvende sig til ham, så han kan få en reel samtale med hende.