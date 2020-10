Politiker: Skoleledere bør vurdere om lærere kan bruge mundbind

- Det er vildt formynderisk, at forvaltningen i Høje-Taastrup Kommune forbyder skolelærere at gå med mundbind eller visir, hvis de føler sig utrygge på deres arbejdsplads. Jeg er helt tryg ved, at de lokale skoleledere selv er i stand til at vurdere situationen fra sted til sted, uden kommunen skal blande sig i det. Det er skolelederne, som har fingeren på pulsen i dagligdagen og derfor også skolelederne, som bedst kan vurdere, hvad der skaber mest tryghed for lærere og elever i den pågældende folkeskole, siger Danny Malkowski.

- Kommunen er naturligvis i sidste ende ansvarlig for, at folkeskolerne følger anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen. Men at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler at bruge mundbind er ikke det samme, som at de helt fraråder brugen. Derudover påpeger flere lærere også, at de ikke altid kan overholde afstandskravene, som Sundhedsstyrelsen ellers netop anbefaler. Det må derfor være op til den enkelte skoleleder at vurdere om lærere på en given folkeskole skal have lov til at gå med mundbind eller visir for at de kan føle sig trygge i undervisningen, siger Danny Malkowski.