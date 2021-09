Politiet til formodet knivstikker: Meld dig selv, for vi ved hvem du er

Politiet kender identiteten på den formodede gerningsmand til knivstikkeriet i Høje Taastrup onsdag.

Derfor opfordrer Vestegnens Politi den formodede gerningsmand til knivoverfaldet i Høje Taastrup til at melde sig:

- Vi ved hvem han er, og vi opfordrer ham til at melde sig selv, siger politikommissær Ole Nielsen.

Klokken 11.28 onsdag modtog Vestegnens Politi anmeldelse om knivstikkeri på Eigtveds Alle i Taastrup.

Politiet var kort efter massivt på gerningsstedet. Her var en 34-årig mand ramt af knivstik flere gange i kroppen, og han blev kørt med ambulance til hospitalet.

Det har endnu ikke været muligt for politiet at afhøre manden, og det er ikke muligt for politiet at oplyse yderligere om hans tilstand, men i et tweet lød det, at han var alvorligt tilskadekommen

På baggrund af efterforskning og flere ransagninger her til eftermiddag, har politiet en sikker viden om den formodede gerningsmands identitet.

- Det vil være nemmest for alle, at den mistænkte melder sig til os. Så undgår vi også at skulle ud og efterlyse ham offentligt med foto osv., siger Ole Nielsen.

Vestegnens Politi opfordrer i øvrigt vidner i sagen til at kontakte politiet på telefon 1-1-4.