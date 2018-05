Se billedserie Vestegnens Politi afspærrede et større område ved Taastrup Hovedgade for at lede efter spor. Foto: Kasper Ellesø

Politiet søger vidner: Kaprede bil for at slippe væk fra overfald

Taastrup - 02. maj 2018 kl. 14:30 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var usædvanlig dramatisk, da en 37-årig mand ved 10-tiden onsdag formiddag kaprede en bil for at slippe væk fra et overfald på Taastrup Hovedgade.

Vestegnens Politi vil gerne høre fra alle vidner, der har set noget i forbindelse med hændelsen - dels overfaldet på den 37-årige, dels kapringen af bilen.

Det hele startede med, at den 37-årige mand, der i forvejen er kendt af Vestegnens Politi fra det kriminelle miljø, blev overfaldet af tre personer. Han forsøgte at flygte ved at kapre en bil, der holdt parkeret på Taastrup Hovedgade. En tilfældig person - som ikke har noget med hændelsen at gøre - var i bilen, da den 37-årige kastede sig ind i bilen. Den tilfældige fører flygtede ud af bilen, og fik under sin flugt et slag af de tre gerningsmænd.

Den 37-årige mand blev, mens han sad i bilen, stukket af gerningsmændene, og fik et knivstik i låret. Efterfølgende flygtede gerningsmændene i løb fra stedet. Den 37-årige brugte den stjålne bil til selv at køre til akutklinikken på Glostrup Hospital for at få behandling. Han er senere onsdag blevet overført til Rigshospitalet. Han er uden for livsfare, oplyser Vestegnens Politi, der har beslaglagt bilen og desuden er i kontakt med den 37-årige. Politiet har endnu ikke kortlagt motivet.

Overfaldet på den 37-årige skete på Taastrup Hovedgade ud for nummer 129.

Vestegnens Politi har frigivet disse signalementer af de tre overfaldsmænd:

A: Mand, 15-20 år, cirka 160 cm høj, spinkel af bygning, anden etnisk herkomst end dansk, brun hudfarve, iført sort hættetrøje og sorte bukser.

B: Mand, 15-20 år, cirka 160 cm høj, spinkel af bygning, anden etnisk herkomst end dansk, brun hudfarve, iført sort hættetrøje og sorte bukser.

C: Mand, 15-20 år, cirka 160 cm høj, spinkel af bygning, anden etnisk herkomst end dansk, brun hudfarve, halvlangt hår, iført sort hættetrøje og sorte bukser.

Vestegnens Politi søger vidner til både overfaldet og til det voldsomme tyveri af bilen, en grå VW Gold. Har man bemærket noget, så kan man kontakte Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.