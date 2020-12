Ditte Wesley Jensen er projektleder for projektet »Lommevending tilbehandling« hos Vestegnens Politi. Foto: Vestegnens Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politiet sår frø i unge stofbrugere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet sår frø i unge stofbrugere

Taastrup - 02. december 2020 kl. 11:48 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Ung stofbrugere skal motiveres til at gå i behandling for deres misbrug.

Læs også: Ændret taktik har givet pote for både politiet og stofmisbrugere

Og derigennem skal riskoen for en kriminel løbebane mindskes.

Sådan lyder det i Vestegnens Politis forebyggelsesindsats »Fra lommevending til behandling«.

22 betjente og civile forebyggere er blevet uddannet i blandt andet stoffers påvirkning af hjernen, og gennem dialog, når de møder unge stofbrugere, fmotivere dem til at komme i behandling.

- Det med at bekæmpe kriminalitet er som at slukke ildebrand. Hvorfor ikke undersøge hvorfor ildebrandene opstår, siger Ditte Wesley Jensen, politiassistent og projektleder på »Fra lommevending til behandling«.

Når politiet møder de unge stofbrugere, er betjentenes fokus gået fra at gennemsøge stofbrugernes lommer for stoffer til nu at fokusere på at motivere dem til behandling.

- Vi vil hjælpe de unge i stedet for at straffe dem. Udover viden om stoffernes påvirkning har vores betjente også fået en viden om, hvordan de kan skabe brobygning til kommunernes rusmiddelcentre, siger Ditte Wesley Jensen.

Hos Vestegnens Politi oplever man, at flere unge er blevet stofbrugere.

- En afgørende faktor er, at det er blevet mere tilgængelig. Før i tiden skulle man kende en pusher eller tage til Christiania. Nu foregår det via sms, på sociale medier eller i skolegården. Og det er utrolig svært for politiet at slå ned på, siger Ditte Wesley Jensen.

- Derfor prøver vi med vores forebyggelsesindsats at gå efter køberne frem for sælgerne, siger hun.

Projektet kørte det meste af 2019, og for nyligt er det blevet evalueret. Medarbejderne hos Vestegnens Politi føler ifølge Ditte Wesley Jensen, at de har fået nogle gode værktøjer, de kan bruge, når de møder unge stofbrugere.

- Det er måske unge, der har det svært, og som har brug for at tage stoffer for at gå uden for hjemmet. Med de redskaber kan betjentene via motiverende dialog fortælle de unge, at der fo eksempel findes rusmiddelcentre, der vil hjælpe dem. Forskellen er nu, at vi tør at tage snakken med de unge og fortælle, at der er muligheder og på den måde kan vi måske så et frø i de unge siger Ditte Wesley Jensen.

For Vestegnens Politi er hun ikke i tvivl om, at det har været et gavnligt projekt.

- Jeg synes at samtlige betjente i landet burde have den viden, og vi er ved at finde ud af, hvordan vi skal arbejde videre med det her i vores kreds, siger Ditte Wesley Jensen.

Projektet »Fra lommevending til behandling« var i år nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2020, som blev uddelt i november. Her var Vestegnens Politis indsats i kamp med to andre initiativer om prisen og de medfølgende 50.000 kroner.

Det blev dog et andet projekt, der vandt.

Bare det at være nomineret, betød dog noget for Ditte Wesley Jensen.

- Det er dejligt, at andre også synes om det, og vi synes også selv, at vi kan se et formål med vores indsats, og det er rart at få anerkendelse, siger projektlederen.