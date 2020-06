Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) var inviteret med, da Vestegnens Politi for nylig var på kontrol på Taastrup hovedgade med deres særlige corona-patrulje. Foto: Vestegnens Politi

Politiet på coronakontrol: Det ser meget fornuftigt ud

Taastrup - 11. juni 2020 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genåbningen af samfundet fortsætter efter den store coronanedlukning i midten af marts, og politiet fortsætter med at kontrollere at restriktioner og retningslinjer bliver fulgt, så smitten ikke spreder sig.

- Vi får stadig mange positive tilbagemeldinger fra vores coronapatruljer, som fører tilsyn med indkøbscentre og andre handelsområder i politikredsen, om at forretningsdrivende og kunder generelt følger myndighedernes anbefalinger. De småfejl, som af og til konstateres, bliver rettet med det samme, og det foregår alt sammen i en meget positiv stemning, hvor lysten til at hindre smitten og følge myndighedernes anvisninger bestemt er tilstede. Retningslinjerne bliver generelt taget alvorligt, og vi møder stor glæde over, at der igen er lukket op for butikslivet. Så det ser alt i alt meget positivt ud, siger politiinspektør og chef for lokalpolitiet Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.

Lokal coronakontrol Et af de indkøbsområder, som har haft besøg af lokalpolitiet, var forretningerne i Taastrups bymidte - og byens borgmester Michael Ziegler (K) var inviteret med på fodpatrulje:

- Jeg er rigtig glad for, at butikker og restauranter med videre er godt i gang igen både her i Taastrup Bymidte og i resten af Høje-Taastrup Kommune. Det trængte vi til, både økonomisk og psykologisk, efter den store coronanedlukning. Og det er godt at se, at alle gør sig umage med at overholde retningslinjerne og drive deres forretning på en sikker måde for både kunder og ansatte. Vi skal fortsat passe på hinanden, siger Michael Ziegler.

Han tilføjer, at han generelt oplever stor ansvarlighed:



Patruljen besøgte flere af de lokale forretninger og barer på sin kontrol i Taastrup Hovedgade. Foto: Vestegnens Politi



- Kommunens Erhvervsservice og jeg har besøgt og haft kontakt med en række forskellige virksomheder under nedlukningen, og vi oplever, at alle slags virksomheder har udvist stor ansvarlighed i forhold til coronatiltag. Samtidig er der udvist stor opfindsomhed for at holde hjulene i gang: Det har jeg kæmpe respekt for og glæder mig over, for virksomhederne er jo dem, vi alle sammen lever af i form af jobs, skatteindtægter og så videre, siger Michael Ziegler.

Skønt med liv igen I Taastrups bymidte tæller handelsstandsforeningen 85 medlemmer fra ejendomsmæglere til behandlere, butikker og caféer - og alle gør, hvad de kan for at genåbne sikkert efter en hård tid, blandt andet bringes flere varer ud end normalt, siger foreningens formand Tina Pihl.

Derudover følges restriktionerne med færre kunder i butikken, afstand, information og håndsprit.

- Det er skønt atter at have liv i byen og butikkerne efter en næsten spøgelsesagtig stemning, da nedlukningen var værst. Vi er påpasselige og følger restriktionerne, så genåbningerne kan fortsætte, og vi igen kan holde markedsdag, gadefest, modeshows og andet, vi har måtte aflyse. Byens liv betyder meget for os butikker men også for ældre og familier i området, som igen kommer ud, mødes og handler, siger Tina Pihl.

Vestegnens Politi fortsætter med sin patruljering, og patruljerne er klar til at løfte pegefingeren, give bøder og om nødvendigt lukke en butik. Men indtil videre har det kun været nødvendigt med påbud om at få detaljer bragt i orden, oplyser politiet.