- Opmærksomme naboer og nabolag, som arbejder sammen og holder øje med hinandens ting, får en tyv på flugt, lyder det blandt andet fra politikommissær Anja Høpfner fra Vestegnens Politi. Foto: Vestegnens Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politiet opfordrer: Gør tyvens sommerliv svært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet opfordrer: Gør tyvens sommerliv svært

Taastrup - 02. august 2020 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommer, fri og ferietid er højtid for tyve, som elsker øde boligkvarterer, hjem uden beboere eller åbne vinduer og døre.

Meget frister en tyv, men han prøver at undgå at blive set, og han stikker af, hvis nogen fatter mistanke til ham - og det kan du bruge til at skræmme ham væk, lyder det fra Vestegnens Politi.

- Opmærksomme naboer og nabolag, som arbejder sammen og holder øje med hinandens ting, får en tyv på flugt. Aftal med din nabo at I hjælper hinanden, hvis den enes bolig er alene hjemme i ferien, lyder opfordringen fra politikommissær Anja Høpfner.

Reagér på det unormale Københavns Vestegns Politi kører altid ud til indbrud i private boliger, og er det igangværende, sker det med udrykning. Er indbruddet overstået, kommer politiet så hurtigt som muligt.

En særlig indbrudsgruppe arbejder for at sætte tyve bag lås og slå, og politikommissæren opfordrer borgerne til at ringe til politiet straks, man ser noget, som skiller sig fra det normale billede i kvarteret:

- Ser du mistænkelige biler eller personer, som lusker søgende rundt eller ikke plejer at være i området, så ring hurtigt til os, siger Anja Høpfner.

Ring enten til politiets servicenummer 114 eller hvis det er akut via Alarm 1-1-2.

Tjek din bolig Derudover lyder opfordringen fra politiet, at man skal give sit hjem et kritisk eftersyn set med en indbrudstyvs øjne - 'bryd' fx ind hos dig selv:

- Er dine døre og vinduer godt låst og lukket? Kan en tyv arbejde i skjul? Ligger dine værdier synligt fremme og frister? Find de svage punkter - og gør det surt, svært og træls for tyven, siger Anja Høpfner.

Du kan blandt andet indbrudsteste din bolig online på www.stopindbrud.dk.

Du kan også få råd og vejledning hos indbrudseksperter hos Københavns Vestegns Politis forebyggende afdeling - telefon 4386 1448.

Og så kan det være en god ide at melde sig ind i nabohjælp, www.nabohjaelp.dk.

Sidst men ikke mindst opfordrer politiet borgerne til at mærke deres ting. Genstande med indgraveringer er svære for en tyv at sælge og nemme for politiet at sammenkæde til et gerningssted og rette ejermand.

Du kan altid låne gratis mærkningssæt i ekspedition på politigården i Albertslund, som ligger på Birkelundsvej 2.