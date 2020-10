Mandag træder de nye restriktioner i kraft, og Vestegnens Politi opfordrer borgerne til at kontakte dem, hvis man oplever større forsamlinger eller ulovligt salg af alkohol. Foto: Vestegnens Politi

Politiet om nye restriktioner: Kontakt os, hvis du ser overtrædelser

Taastrup - 26. oktober 2020 kl. 15:48

Det er nu forbudt at sælge alkohol efter klokken 22 i aften og at forsamle sig mere end 10 personer uden for private hjem.

På Vestegnen betyder det, at de to nye forbud kommer til at indgå i Københavns Vestegns Politis daglige tilsyn med aktuelle corona-restriktioner:

- Vores døgnberedskab og særlige corona-patruljer har længe ført et aktivt og opsøgende tilsyn med, om de regler, der skal begrænse smitten, bliver overholdt. Smitten stiger desværre også på Vestegnen, og derfor fortsætter vores særlige indsats mod coronavirus ufortrødent. Dette gælder også med hensyn salg af alkohol efter klokken 22 og forsamlinger over 10, siger politidirektør Kim Christiansen.

I den seneste tid har patruljer på Vestegnen ført omkring 400 corona-relaterede tilsyn om ugen for eksempel i forbindelse med offentlige områder, offentlig transport, spise- og serveringssteder, motionscentre, festlokaler og butikker.

- Hele samfundet og alle myndigheder - også politiet - lægger mange kræfter i at bekæmpe den aktuelle smittespredning, og vi vil håndhæve restriktionerne. Alle kan blive smittet og syge, derfor skal vi alle stå sammen om at hindre spredningen og især beskytte de særligt sårbare - og jeg vil opfordre alle til at yde deres bidrag, siger Kim Christiansen.

Han opfordrer til, at man kontakter politiet, hvis man for eksempel oplever større forsamlinger eller ulovligt salg af alkohol.