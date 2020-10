Politiet kommer forbi til en snak om indbrud

Det er primært indbrud, der er fokus på med besøget. Dermed er der gode råd at hente, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal sikre sin bolig. Politiet opfordrer også til, at man kommer forbi, hvis man kan berette om nogle mistænkelige forhold.

- Tag dine naboer under armen og få svar på spørgsmål omkring indbrudssikring af din bolig og jeres boligområde. En beboer kan nemlig gøre meget for at gøre livet surt for en tyveknægt - og et nabolag kan gøre mere ved en fælles indsats, siger politikommissær Henrik Schou, Taastrup Lokalpoliti.