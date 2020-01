Det var blandt andet her ved Taastrup Torv, at flere cyklister onsdag fik bøder for at køre på fortorvet og køre uden lys. Hver forseelse koster 700 kroner. (Cyklisterne på billedet har ikke noget med den nævnte aktion at gøre.) Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politiet i aktion: 80 cyklister fik en bøde

Taastrup - 12. januar 2020 kl. 12:16 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har indledt 2020 med at besøge 76 skoler på Vestegnen, før klokken ringer ind. Her har de tjekket, at der er lys på cyklerne i den mørke tid.

- Gode lys og reflekser bidrager til at blive set og undgå ulykker i mørket, og det vil vi tjekke og tale med eleverne om. Men vi vil også have et vågent øje på, hvordan bilister og andre trafikanter kører ved skolerne, hvor børn og unge færdes, siger vicepolitiinspektør Thomas Mejborn, Lokalpolitiet.

Onsdag var betjente en tur forbi Taastrup Torv og station, og her var der i den grad gevinst.

Hele 80 cyklister fik bøde, hovedsageligt for at køre uden lys og for at køre på fortovet, oplyser Vestegnens Politi på twitter.

Det har længe været et problem, at cyklister »glemmer« at stå af, når de kører gennem Taastrup Torv og tunellen ved stationen. Kommunen forsøgte at sætte bomme op ved indgangen til tunellen for at komme problemet til livs, men det har altså langt fra stoppet alle i at overtræde reglerne.

Det koster 700 kroner i bøde, hvis du bliver taget i at køre uden lys på cyklen i lygtetændingstiden, som er fra solnedgang til solopgang. I dag var der lygtetændingstid til klokken 8.34, og klokken 16.00 skal lygterne på cyklen igen.

Det kan i øvrigt også give 700 kroner i bøde, hvis man kører i den forkerte retning på cykelstien, kører to på én cykel, kører uden hænder på styret eller ikke giver tegn, når du stopper og drejer.