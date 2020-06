Politiet hørte først om mulige seksuelle krænkelser i medierne

- Det begyndte med at vi i forbindelse med covid-19-udbruddet fik en henvendelse fra Høje-Taastrup Kommune midt i marts om at der var unge omkring Fløng Skole, der drak alkohol og muligvis delte flasker. Derfor har lokalpolitiet ført tilsyn med området for at se, om retningslinjerne er blevet fulgt, og om der har været for mange samlet. Her har der ikke været nogle overtrædelser, fortæller Mogens Lauridsen, politiinspektør ved Vestegnens Politi.

- Vi vil den næste tid være massivt til stede, og lokalpolitiet vil tale med de unge for kunne få mere konkret viden om, der er sket noget. Det er også derfor, at vi stiller op til et forældremøde, for så har forældrene muligheden for at fortælle, om de ved noget om tidspunkter og om de har kendskab til konkrete personer, der skulle have gjort noget. Det er meget alvorligt, hvis der er sket seksuelle krænkelser, og vi opfordrer til, at hvis man ved noget, så skal man sige det. Hvis der er sket kriminalitet, så skal vi opklare det, men så skal vi bruge noget mere viden, og det håber vi at få ved de her tiltag, siger Mogens Lauridsen.