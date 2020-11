Politiet forstår, at mange ærgrer sig over aflyst juletræstænding, men...

Vestegnens Politi har vejledt Taastrup Bymidte om, hvordan de gældende corona-regler skal tolkes. Det har ført til at den årlige juletræstænding er aflyst. Her er det fra et tidligere år. Foto: Josefine Klitgaard

Taastrup - 26. november 2020 kl. 12:45 Kontakt redaktionen

Juletræstændingen i Taastrup i år er aflyst, efter politiet fik nys om, at det blev afholdt.

Det førte til et opkald til Tina Pihl, formand for Taastrup Bymidte, om at man var nødt til at aflyse arrangementet.

Det bekræfter Vestegnens Politi.

- Vestegnens Politi har ganske rigtigt vejledt arrangøren af juletræstændingen i Taastrup Bymidte om de aktuelle corona-restriktioner. Denne type arrangementer eller events er ikke noget, politiet giver (eller nægter) tilladelse til. Men politiet vejleder gerne om regler og rammer, både hvis nogen spørger, hvilket mange gør, eller hvis vi selv hører om et relevant arrangement, event eller lignende, lyder det i et mailsvar fra politiet, der godt forstår ærgrelsen over aflysningen.

- Vi forstår godt, hvis nogen synes, det er ærgerligt, hvis et arrangement må begrænses, aflyses eller udskydes - men der gælder aktuelt nogle regler, der skal hindre spredningen af coronavirus. Heriblandt er det forbudt at forsamles mere end 10 personer udenfor - også når det gælder et sæsonbestemt arrangement som for eksempel en juletræstænding. Det er så op til arrangøren at afholde et arrangement inden for de gældende retningslinjer, lyder det.

Vestegnens Politi har særlige corona-patruljer på gaden til at sikre, at regler og retningslinjer bliver overholdt. Patruljerne er opmærksomme på, om corona-reglerne bliver fulgt. De patruljerer, reagerer på anmeldelser og besøger kendte arrangementer,

Politiet oplyser, at en overtrædelse af forsamlingsforbuddet kan medføre en bøde til hver deltager og til arrangøren.

Og så opfordrer Vestegnens Politi til at søge vejledning, hvis man har spørgsmål til retningslinjerne.

Hvis nogen har behov for vejledning om de skiftende retningslinjer, er man altid velkommen til at kontakte den myndighedsfælles coronahotline på telefon 7020 0233 eller Vestegnens Politi på telefon 4386 1448.

