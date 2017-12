Politiet fik fat på flugtbilist

Københavns Vestegns Politi sigtede og anholdte søndag den 10. december aften klokken kl. 19.30 en flugtbilist for spirituskørsel på Vestervej i Taastrup. Føreren af bilen, en 53-årig mand fra Høje-Taastrup, havde kort tid forinden påkørt en anden bil, som holdt for rødt, men var kørt fra stedet uden at stoppe. Det oplyser politiet, der samtidig fortæller, at bøden for førstegangs-spirituskørsel beregnes efter årsindtægt og promillestørrelse.