Politiet er rykket ud: Vej afspærret

Sydskellet i Taastrup er tirsdag morgen afspærret på strækningen fra Vejtoften til Taastrup Hovedgade.

Det skyldes politiets arbejde.

Vestegnens Politi oplyser, at man undersøger et mistænkeligt forhold, og at man ikke i øjeblikket har yderligere kommentarer eller oplysninger.

Hvad det nærmere går ud på, er dermed endnu uvist.

Opdateres...