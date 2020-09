Politiet er rykket talstærkt ud: Vej afspærret

Sydskellet i Taastrup er tirsdag morgen afspærret på strækningen fra Vejtoften til Taastrup Hovedgade.

Det skyldes politiets arbejde. Politiet er rykket talstærkt ud på stedet med mange køretøjer, og det kunne tyde på en større aktion. Vestegnens Politi har afspærret et større område.

Vestegnens Politi oplyser, at man undersøger et mistænkeligt forhold, og at man ikke i øjeblikket har yderligere kommentarer eller oplysninger.

Hvad det nærmere går ud på, er dermed endnu uvist.

Opdateres...