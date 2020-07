Se billedserie Fotoet er et overvågningsfoto taget under et indbrudsforsøg på Højgårdstoften sidst i juni. Har man informationer om, hvem de to mistænkte er, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.

Send til din ven. X Artiklen: Politiet efterlyser to unge: Mistænkt for flere indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet efterlyser to unge: Mistænkt for flere indbrud

Taastrup - 06. juli 2020 kl. 15:05 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Højgårdstoften i Taastrup er man ramt af flere indbrud

Henrik Dreijer, der bor på vejen i den sydlige del af Taastrup, var selv ude for et indbrudsforsøg for en måneds tid siden.

Han og hustruen, som er folkepensionister, var i sommerhus, og derfor ikke hjemme, men heldigvis var naboen vågne og råbte de formodede indbrudstyve an.

- Vi slap heldigvis kun med et ødelagt vindue, siger Henrik Dreijer.

Han fortæller, at han har kendskab til omkring syv mulige indbrud eller indbrudsforsøg hos beboerne på Højgårdstoften den seneste måned.

Så sent som i weekenden var der flere indbrud og forsøg på indbrud.

Gode råd til at forebygge indbrud Vestegnens Politi har blandt andet følgende råd til at forebygge indbrud.



Husets skal (låse, døre, vinduer) skal kunne modstå indbrudsforsøg i 3 min.

Brug tænd/sluk lys udendørs, tyven kan ikke lide at skabe opmærksomhed.

Hold hækken lav til vejen, så tyven ikke har arbejdsro.

Aftal nabohjælp! Det, tyven frygter mest, er opmærksomme mennesker.

Brug din sunde fornuft - ryd op og fjern eksempelvis iPad fra vinduet, og rod i haven med børnenes legetøj.

n Lav ferieaftaler med naboen, og skab liv i fraværet: Tøm post, fyld skraldespand, slå græs for hinanden.

Ring til politiet, hvis du ser noget mistænkeligt. Ring 1-1-2, hvis det er akut, ellers 1-1-4.



Kilde: Vestegnens Politi Vestegnens Politi har blandt andet følgende råd til at forebygge indbrud. - Det er meget utrygt, synes vi. Her er der også ældre mennesker, der bor alene. Det er synd, hvis der er nogen hjemme, når tyvene bryder ind. En af de ældre har fortalt, at det er utrygt at ligge og sove om natten, fortæller Henrik Dreijer.

To mistænkte Vestegnens politi kan ikke fortælle, hvor mange anmeldelser der er kommet, men politiet efterlyser nu identiteten på to unge mænd, som de har sendt et billede ud af.

De sættes i forbindelse med en række indbrud i den sydlige del af Taastrup, oplyser politiet.

- I de seneste uger har vi arbejdet på at opklare en række indbrud i den sydlige del af Taastrup, og vi mistænker de to på fotoet for at stå bag flere. Ved nogen hvem, de er, eller hvor de opholder sig, så hører vi meget gerne om det, siger politikommissær Tue Lauenblad, leder af Københavns Vestegns Politis særlige indbrudsgruppe.

De beskrives begge som unge mænd af vesteuropæisk udseende.

Den ene er ca. 17-28 år, 180-195 cm høj, almindelig af bygning med brunlig hårfarve, pandehår og skægstubbe. Iført en mørk kasket med lys skygge, mørk jakke med hætte, sorte bukser, sorte gummisko med hvid sål og front.

Den anden er ca. 15-25 år, 170-180 cm høj, almindelig af bygning med brunligt mellemlangt hår. Iført en flerfarvet jakke med hvid lynlås, sort skulder/bryst, sorte shorts, sorte strømper og sorte sko

Har man informationer om kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.