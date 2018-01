Politiet efterforsker tricktyveri mod 78-årig

Københavns Vestegns Politi oplyser, at det tirsdag klokken 17.15 modtog en anmeldelse fra en 78-årig kvinde fra Taastrup. Kvinden anmeldte, at hun havde været udsat for et tricktyveri i indkørslen foran sit hus på Højgårdstoften i Taastrup.

Tricktyveriet skete, da en mand henvendte sig til hende og spurgte, om hun kunne skrive adressen ind i på hans iPhone, da han skulle bruge den til at bestille en taxa. Da manden var gået, opdagede kvinden, at hun manglede flere betalingskort fra sin pung.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: