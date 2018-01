Politiet efterforsker lastbilbrand

Taastrup: Københavns Vestegns Politi meddeler, at alarmcentralen lørdag aften klokken 22.11 modtog en anmeldelse om, at der var brand i en lastbil på Murskeen i Taastrup, og at førerhuset var udbrændt. Politiet efterforsker sagen for at opklare, hvordan branden opstod.