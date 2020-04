En 98-årig mand i Taastrup fik stjålet kontanter fra sit hjem efter et besøg af en kvindelig tricktyv, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen.

Politiet advarer: Kvindelig tricktyv på spil

Her havde en ukendt kvinde henvendt sig til en 98-årig mand i hans lejlighed og påstået, at hun var fra hjemmeplejen. Manden lukkede hende ind, hvorefter hun hurtigt forlod stedet igen.

Pas på tricktyve

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

- Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig - hjemme og på gaden.

- Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. - spørg gerne efter legitimation.

- Skilt ikke med, du bor alene - skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

- Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen.

- Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

- Gå ikke rundt med store værdier - og lad dem ikke ligge fremme hjemme.