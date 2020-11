I de næste to uger er lokalbetjente fra Vestegnens Politi særligt opmærksomme på en bestemt ting i trafikken.

Politiet advarer: Det går vi efter nu

De næste fire måneder sænker mørket sig over det meste af døgnet, så nu gælder det om at huske lygterne, skrue op for lyset og blive set tydeligt i trafikken.