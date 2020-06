Politiet: Vi har haft fokus på området men ikke modtaget anmeldelser

Torsdag blev der sendt et brev ud til forældrene på Fløng Skole, som fortæller, at der har været seksuelt krænkende adfærd over for piger, og at det er et spørgsmål om tid, før der sker en egentlig voldtægt.