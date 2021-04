Politi massivt til stede: Biltræf opløst

Et større antal politimotorcykler og politibiler sørgede lørdag aften for at opløse et biltræf på parkeringspladsen ved Ikea i Taastrup. Også en helikopter var i en periode i luften.

Politiet skønner, at der var samlet lidt over ét hundrede biler fra hele landet.

- Vi havde samlet styrker for at være mange nok. Vi var der for at sørge for, at færdselsloven blev overholdt, siger politiinspektør Tommy Laursen.

Han har ikke natten til søndag en opgørelse, men oplyser, at der vil ske sigtelser i et antal tilfælde.

Politiet havde løbende fulgt bilentusiasterne i løbet af lørdagen. Det var også tilfældet, efter bilerne havde forladt p-pladsen i Taastrup, hvor politiet kontrollerede biler og førere.