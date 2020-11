Politi i storcenter: Husk nu mundbind, når du handler

- Vores kunder skal vide, at når vi insisterer på, de skal bære mundbind, så er det også for deres skyld. Det skal være sikkert at handle her, og vi gør, hvad vi kan, for at hindre smittespredning og holde centret åbent til glæde for kunder og butikker, siger City2's center manager Thomas Lüscher.