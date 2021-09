Pocahontas- og 101 Dalmantiner-sanger giver koncert

Hvis man er vild med at synge, danse og lave fagter til nogle af de mest kendte og elskede danske børnesange, så kan man deltage i børnekoncerten med sangerinden Monique lørdag 4. september klokken 10.00 i Medborgerhuset i Taastrup ved Taastrup Station. Til koncerten kommer man, udover at synge, danse, lave fagter og høre historier, også til at møde Moniques fire bedste tøjdyrsvenner: katten Max, vaskebjørnen Marley, pingvinen Marvin og lille Molly, der er et rensdyr. Monique, er blandt andet kendt for populære børnehits som »Min kat den danser tango«, »Vindens farver« fra Disneys Pocahontas, »Almægtige ånder« fra Disneys Bjørne Brødre og »Cruella de Vil« fra 101 Dalmatiner og mange andre børnesange. Koncerten byder på masser af sjov og ballade, og så giver Monique alle børn et lille Kyssekort med hjem, når koncerten er slut. Billetter kan købes på www.kulturhusenehtk.dk.