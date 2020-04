PlusRen: Nye hygiejnereglerne er nok kommet for at blive

- Nogle kunder har lukket ned, mens andre har fået behov for øget rengøring, og nogle opdager, at de ikke selv kan overkomme at gøre rent, men skal bruge os. Så samlet set holder vi niveauet fra før corona og har beskæftigelse til alle 40-50 medarbejdere. De kunder, der har lukket, tilbyder vi at spare timerne sammen, så de kan få en grundig hovedrengøring, inden de skal åbne igen, siger direktør Andreas Bolvig Legarth.

- Jeg tror, at de retningslinjer for hygiejne, der indføres nu, er kommet for at blive. Derfor er vi ved at uddanne vores folk i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og vil søge at blive certificeret, hvorefter vi også kan servicere lægehuse, tandlægeklinikker m.m. Vi er også blevet superskrappe til digital kommunikation, hvor vi har holdt videomøder, når vi ikke kunne mødes på kontoret, og hvor vi kan sende anvisninger ud på mobiltelefoner til vores medarbejdere, så vi får sprittet af de rette steder, siger han og fortæller, at de ikke regner med at få brug for regeringens hjælpepakker.