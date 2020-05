Plejecentre gør klar til genåbning

- Vi venter bare på de nationale retningslinjer og vejledninger, og så er vi klar til at åbne for besøg. Vi har gjort alt, hvad vi kan for at blive klar, men det er et krav, at vi venter på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan det skal foregå, siger borgmester Michael Ziegler (K).